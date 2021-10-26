Курс доллара на межбанке в продаже 26 октября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,445 гривен за доллар, курс в покупке до 26,425 гривен за доллар. Курс евро по продаже остался на уровне 30,70 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдиллинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,4250 – 26,4450 грн/доллар, евро 30,6840 – 30,7079 грн/евро, российский рубль 0,3797-0,3804 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 25 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,4300 – 26,4500 грн/доллар, евро 30,6825 – 30,7058 грн/евро, российский рубль 0,3782 – 0,3786 грн/рубль. Курс НБУ Курс доллара растет третий день. Национальный банк Украины (НБУ) на 27 октября 2021 установил официальный курс на уровне 26,41 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.