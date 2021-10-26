Недавно в России с рабочим визитом находилась представитель Госдепа США Виктория Нуланд. Российская сторона заявила, что Нуланд поддержала предоставление оккупированному Донбассу особого статуса, но глава украинского МИДа это отрицает. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на странице Twitter. По словам украинского министра, американская сторона подробно рассказала, что именно Нуланд обсуждала с представителями России по отношению к Украине. "Нет, (утверждение России – ред.) неправда. Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах", — подчеркнул Кулеба. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Нуланд во время визита в Россию обсуждала возможные варианты вовлечения США в урегулирование конфликта на Донбассе. А в Госдепе США рассказали, что Нуланд говорила в России о полном исполнении минских соглашений.