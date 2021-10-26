Пророссийские боевики в Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции. В результате один военный погиб, еще один получил осколочное ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восход". Военный погиб под обстрелом в зоне ответственности ОТУ "Восток". В районе какого-либо населенного пункта боевики открывали огонь, не уточняется. В результате обстрела кафиров осколочное ранение получил еще один украинский военный. После оказания первой медицинской помощи он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. В ответ на обстрелы со стороны боевиков украинские военные открывали огонь, не используя запрещенные минскими соглашениями вооружения.