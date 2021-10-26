Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не учел популистские и голословные обвинения в адрес формулы "Роттердам+", который в течение 15 заседаний изучал предоставленные сторонами материалы дела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката по делу Натальи Дригваль в колонке для издания "Обозреватель". "Все обвинения в формуле ценообразования на уголь, которые часто имели популистский характер, не имели влияния на Высший антикоррупционный суд. Состоялся открытый публичный процесс, который транслировался в прямом эфире на YouTube. Состоялось более 15 заседаний, что позволило суду полностью ознакомиться с материалами дела и принять решение максимально взвешенно и объективно", – сообщила адвокат. Она подчеркнула, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) после тщательного анализа всех материалов досудебного расследования не установила нарушения законодательства при принятии этой формулы. Более того, все государственные экспертизы не подтвердили причиненный ущерб от действия "Роттердам+". "В результате позиция НАБУ по некорректности включения расходов на логистику угля в формулу "Роттердам+" не была подтверждена ни одной экономической экспертизой. В результате ВАКС по сути подтвердил незаконность уголовного преследования по делу "Роттердам+". Лозунги остались лозунгами, а ВАКС выполнил свою функцию и руководствовался нормами закона", — добавила адвокат. Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Потом подобные решения принимались в январе и марте 2021 года. Эти решения были также подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины. Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, все подтвердивших экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не было обнаружено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших.