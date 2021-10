Дочь наследника престола Японии, 30-летняя принцесса Мако вышла замуж за бывшего однокурсника Кэя Комуро.

Об этом сообщает издание Nikkei со ссылкой на управление Императорского двора Японии.

Пара подала документы для регистрации брака, после чего Мако потеряла свой королевский статус. Отметим, японский закон об Императорском доме предусматривает, что наследница империи обязана отказаться от своего титула в случае, если она выходит замуж за простолюдина (интересно, но мужчины из императорской семьи свой статус при этом не теряют).

СМИ сообщают, что свадьба прошла без традиционной церемонии, но на ней присутствовали родители Мако — наследный принц Фумихито и наследная принцесса Кико.

Теперь Мако будет носить фамилию мужа — Комуро. Более того, она должна получить паспорт (члены японской императорской семьи не имеют паспортов).

После свадьбы Мако Комуро переедет с мужем в США — у Кэй работает в юридической фирме в Нью-Йорке. Мако займется своей карьерой.

Мако, напомним, является племянницей императора Японии Нарухито. С Комуро она познакомилась во время обучения в Токийском международном христианском университете. Пара объявила о намерении пожениться еще в 2017 году, но свадьбу не раз откладывали. Одной из причин был скандал с матерью Камуро — женщина имела долг перед императорской семьей (4 миллиона иен она потратила на образование сына).



