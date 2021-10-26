Четверо подростков погибли в аварии, которая произошла в Бериславском районе Херсонской области — внедорожник Volkswagen Touareg на большой скорости вылетел с дороги и врезался в дерево. За рулем машины был 15-летний школьник, который ездил без прав и об этом знали все взрослые.

Подробности трагедии публикует Обозреватель.

Известно, что автомобилем управлял 15-летний Ярослав Потапенко из пгт Великая Александровка. Вместе с ним на месте аварии погибли трое его друзей, еще двое получили тяжелые травмы.

По словам правоохранителей, ДТП произошло почти в час ночи 24 октября между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района. То, что из шести ребят выжили двое – они называют чудом:

«На машину было страшно смотреть. Скорость, по предварительной информации, была в районе 150 километров в час. Водитель не справился с управлением и авто вылетело с дороги, а затем врезалось в дерево. Удар был сильнейший».

На месте аварии мгновенно погибли 15-летний водитель Ярослав Потапенко, а также трое его друзей, которым было 15, 20 и 21 год (Кравченко, Дубовой и Заикин).

Местные жители говорят, что в тот день ребята отмечали день рождения Влада Заикина. Ребята веселились, выпивали, а потом поехали кататься. Находился ли в состоянии алкогольного опьянения 15-летний Ярослав, который управлял автомобилем, пока неизвестно — полиция ждет результата судмедэкспертизы.

Жители Великой Александровке говорят, что все ребята были из очень обеспеченных семей — финансовое положение намного выше среднего: родители фермеры, бизнесмены – сети магазинов, много земли.

Мама Ярослава Потапенко Ольга — бизнесвумен. Многие годы она сама растила сыновей, но некоторое время назад, судя по фото в Instagram, у ребят появился отчим. Ольга Потапенко выкладывала их совместные фото с мальчиками на отдыхе в Турции.

В полиции Херсонской области рассказали, что Ярослав взял мамин автомобиль во дворе. Однако местные жители говорят, что Ольга Потапенко ездила на другой машине, а Volkswagen Touareg якобы дядин. Но на какой машине погиб подросток, на самом деле, неважно. Важно то, что все взрослые знали, что подросток катался без прав.

На слова о том, что трагедии можно было бы избежать, все бурно реагируют: «Дети погибли, а почему – уже неважно». А вот о том, что завтра трагедия может повториться, не хочет думать никто.

В полиции произошедшее квалифицировали по ч.3 ст.286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины). Несмотря на то, что водитель скончался, к ответственности могут привлечь его мать, ведь на лицо неисполнение должным образом родительских обязанностей: несовершеннолетний в час ночи находился неизвестно где.

Ярослав справа.

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