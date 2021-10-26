С начала суток вооруженные формирования России семь раз открыли огонь по позициям ООС в Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб военный, другой получил ранения. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, пророссийские боевики семь раз нарушили "тишину", а именно: у Гранитного – трижды открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм; в районе Новозвановки – произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Троицкого – вели огонь из противотанкового ракетного комплекса; вблизи Павлополя – произвели сброс выстрелов ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата; в сторону Крымского – открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что 26 октября в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб военнослужащий. Другой воин получил ранения.