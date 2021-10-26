Апелляционный суд Амстердама своим решением передал Украине «скифское золото» из оккупированных крымских музеев.

Соответствующее решение суд вынес 26 октября, пишет Укринформ. Решение еще можно оспорить в Верховном суде Нидерландов.

«Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем «скифское золото», а затем и Крым», — прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Напомним, в 2014 году Россия оккупировала Крым, в этот момент музейные экспонаты (из 4 музеев Крыма: Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник «Херсонес Таврический» и Бахчисарайский историко-культурный заповедник) находились на выставке в Амстердаме в музее Алларда Пирсона. В Киеве подчеркивали, что, согласно украинскому законодательству, все музейные экспонаты находятся в собственности государства, а музеи являются лишь временными распорядителями. С Киевом соглашались и в ЮНЕСКО — согласно конвенции от 1970 года, каждое суверенное государство имеет право вывозить или не вывозить, запрещать отчуждение и возвращать с выставок какие-либо культурные ценности, если они считаются незаконными.



Довгоочікувана перемога ?? в суді Амстердама! «Скіфське золото» повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам @minjust_gov_ua, @MFA_Ukraine та @MKIPUkraine за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2021