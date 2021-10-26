Тариф на электроэнергию для населения в Украине могут пересмотреть в апреле 2022 года, когда закончится действие постановления, которое регулирует цену (ПСО). Сейчас украинцы, по расчетам экспертов, должны платить не 1,44, а 4,5-4,85 грн за каждый кВт*час — это реальная стоимость тока.

Об этом Обозревателю сообщил директор ООО «Волыньэлектросбыт» Дмитрий Иванов.

«Действующий формат ПСО теоретически выглядит неплохо – НАЭК «Энергоатом» (имея значительно более низкую себестоимость энергии, чем другая генерация) за счет высокой маржи от продажи на свободном рынке должен компенсировать разницу между тарифом населения и реальной стоимостью энергии. Практически – это то же самое перекрестное субсидирование, которое было раньше, только «упаковка изменилась и писанины прибавилось», – говорит эксперт.

Существующий формат и механизм ПСО в условиях нестабильности правил игры на рынке и постоянно растущей цены на всех его сегментах, неизбежно приведет к образованию кассовых разрывов у поставщиков универсальной услуги и «Энергоатома», добавляет эксперт. Что, в свою очередь, приведет к несостоятельности всех участников ПСО выполнять эти специальные обязанности.

«Это – пессимистический сценарий действующего формата ПСО, и он нуждается в немедленных коррективах и совершенствовании. Дефицит генерации и уровень запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ только углубляет негатив ситуации», – пояснил Иванов.

Эпидемиологические ограничения приведут к спаду деловой активности и снижению уровня оплаты населением на 5-10%, предполагает эксперт. «Ежемесячно рост дебиторки вынимает из оборотных средств те же 5-10%, углубляя кассовый разрыв и создавая безнадежную задолженность по контингенту умерших, продавших квартиры/дома, уехавших неизвестно куда и т.д. Что делать с этой «безнадегой»?, – задается вопросом директор предприятия.

Отметим, с октября 2021 года для некоторых украинцев тариф на электроэнергию снизился на 24 коп. за кВт*час – с 1,68 до 1,44 грн. Такой тариф для бытовых потребителей действует на первые 250 кВт*ч в месяц. Каждый следующий кВт*ч стоит по-прежнему 1,68 грн.

А привычную для украинцев скидку на первые 100 кВт*ч в месяц отменили еще с января 2021 года. Поэтому в итоге электричество в стране все равно дорожает – еще в 2020-м первые 100 кВт*час стоили на 54 грн меньше, чем с 1 октября 2021-го.Цена при потреблении 100 кВт*час электроэнергии:

в октябре 2020-го – 90 грн;

в октябре 2021-го – 144 грн.Цена при потреблении 250 кВт*час:

в октябре 2020-го – 342 грн;

в октябре 2021-го – 360 грн.Цена при потреблении 500 кВт*час:

в октябре 2020-го – 762 грн;

в октябре 2021-го – 780 грн.

Газораспределительные компании предлагают с января 2022 года поднять цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза — средний тариф по стране может вырасти с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

Украинские потребители могут при получении платежки за газ обнаружить, что в квитанции указан полуторный или двойной тариф. Это происходит, если поставщик газа не может выполнить свои обязательства, а потребителя перевели к «поставщику последней надежды» (Нафтогаз).