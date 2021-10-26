Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на территории Афганистана остаются около 130 граждан Украины, желающих вернуться домой. МИД ищет безопасные пути их выезда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в Twitter. "Сейчас около 130-ти (украинцев – ред.) хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда", — написал глава МИД. Кулеба отметил, что украинцы покидают Афганистан и самостоятельно. По его словам, в течение месяца более 30 граждан Украины и членов их семей уехали из страны без посторонней помощи. Напомним, 23 сентября в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет с 96 гражданами, эвакуированными из Афганистана. Среди них было 30 украинцев.