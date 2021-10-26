В Харькове мать избила 4-летнего сына в прямом эфире социальной сети Instagram.

Об этом в Facebook-группе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области сообщила Юлия Шеремет.

По ее словам, инцидент был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей.

В прямом эфире соцсети мать избила своего малолетнего сына. Были установлены данные матери и ребенка, данный факт зарегистрирован в полиции.

Шеремет добавила, что с матерью провели профилактическую беседу по недопущению применения насилия в отношении ребенка. Сейчас ребенок временно находится в больнице.

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