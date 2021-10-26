В Харькове Госпродслужба обнаружила сеть магазинов сладостей, где продавались российские конфеты. В частности, на магазины были применены штрафные санкции. Об этом говорится в сообщении на сайте ГНС. Так, специалисты проинспектировали магазины сети и обнаружили продажу подсанкционных товаров, которые были ввезены на территорию Украины незаконно. "Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", – рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. Отмечается, что согласно перечню запрещенных товаров в поставке Кабмина от 2015 года, ввоз и реализация указанной продукции запрещены. Поэтому соответствующие сладости были сняты с реализации и запрещено дальнейшее обращение конфет российского производства в пределах полномочий ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. В частности, речь идет о продукции "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн "Бабаевский", АКконд". Всего есть 9 наименований конфет. За соответствующие нарушения были применены штрафные санкции в порядке, установленном законом.

В Харькове торговали российскими конфетами (dpss.gov.ua) Ранее мы сообщали, что владелица известного бренда конфет попала в скандал из-за анекдота о "бандеровцах" на фоне Кремля. Также мы писали, что в Днепре мужчине продали сладости с сюрпризом.