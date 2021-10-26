В Обуховском районе Киевской области произошел взрыв на территории детского сада "Вербиченька". Инцидент произошел в селе Кодаки Васильковской городской общины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям. "По прибытию спасателями было установлено, что произошел взрыв газа без дальнейшего горения в помещении пищеблока смежном с котельной на территории детского учебного заведения", — рассказали в ГСЧС. Взрыв газа разрушил стены пищеблока и перекрытия. В результате инцидента предварительно жертв и пострадавших нет. Причина взрыва в здании пищеблока устанавливается.

Фото: в пищеблоке детского сада произошел взрыв (kv.dsns.gov.ua)