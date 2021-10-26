Локдаун в Украине могут ввести при условии если все области перейдут в «красную» зону. По состоянию на 26 октября, в этом списке 8 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Николаевская и Ровненская (последние две «покраснели» утром 26 числа).

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире «Свободы слова».

При этом он добавил, что украинцам нужно приложить все усилия, чтобы избежать ужесточения карантина.

«Локдаун объявляется тогда, когда все области заходят в «красный» уровень эпидемиологической безопасности», – пояснил чиновник.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США внес Украину в список стран с «самым высоким уровнем COVID-опасности».

Накануне в Украине был зафиксирован абсолютный антирекорд по смертности от COVID-19 — за сутки скончались 734 пациента.

Кабинет министров утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые подлежат обязательной вакцинации против СOVID-19. Норма будет действовать с 8 ноября.

https://www.youtube.com/watch?v=peg6Cu_mt1k