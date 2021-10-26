Центр по контролю и профилактике заболеваний США внес Украину в список стран с «самым высоким уровнем COVID-опасности».

Об этом пишет CNN.

За последние 28 дней в странах, которые подпадают под 4-ю категорию, было более 500 случаев COVID-19 на 100 000 жителей.

Издание отмечает, что популярные туристические направления продолжают оставаться в «красном» списке из-за ситуации с COVID-19. Среди них: Австрия, Багамы, Ботсвана, Хорватия, Греция, Ирландия, Ямайка, Мальдивы, Швейцария, Таиланд, Турция, Великобритания.

Накануне в Украине был зафиксирован абсолютный антирекорд по смертности от COVID-19 — за сутки скончались 734 пациента.

Кабинет министров утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые подлежат обязательной вакцинации против СOVID-19. Норма будет действовать с 8 ноября.

Оккупационная власть Крыма закупает модульные холодильники для хранения трупов — местные морги уже не справляются со смертностью от COVID-19.

Глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко говорит, что в Украине в ближайшее время ожидаются максимальные показатели заболеваемости COVID-19 — по 30 тысяч новых случаев в сутки.