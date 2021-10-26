Сертификация Германией и Еврокомиссией газопровода «Северный поток-2» может затянуться до марта 2022 года. Если у России есть запасы газа для этого трубопровода, она должна увеличить поставки в Европу по существующим маршрутам.

Соответствующее заявление сделал старший советник Госдепа США Амос Хохштейн.

По его словам, одобрение Германией и Европейской комиссией «Северного потока-2» может затянуться до марта следующего года. Поэтому, отметил Хохштейн, если Россия заявляет, что может быстро увеличить поставки газа в Европу через этот трубопровод, то она должна сделать это сейчас через существующие маршруты.

Он также добавил, что Путин близок к тому, чтобы использовать газ в качестве политического оружия:

«Если у России действительно есть газ для поставок, а она предпочитает не делать этого, и это произойдет только в том случае, если Европа согласится с другими требованиями, которые совершенно не связаны».

Отдельно он добавил, что США не изменили негативного отношения к «Северному потоку 2», но перешли от попыток противодействовать строительству газопровода к нивелированию негативных последствий его ввода в эксплуатацию.

