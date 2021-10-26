Водителей, которые нарушили скоростной режим в населенных пунктах, хотят лишать прав.

Соответствующий законопроект № 6214 зарегистрировали в Раде, говорится на сайте ВР.

Автором инициативы стал парламентарий Федор Вениславский («Слуга народа»).

В пояснительной записке говорится о предложении ввести новые и более жесткие санкции в отношении водителей, которые превышают скорость при движении в пределах населенных пунктов:

Превышение скорости в населенном пункте более чем на 30 км/ч. Наказание — штраф 1700 гривен;

Превышение скорости в населенном пункте более чем на 50 км/ч. Наказание — лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев;

Превышение скорости в населенном пункте более чем на 70 км/ч. Наказание — лишение права управлять транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.

Сейчас в населенных пунктах действует ограничение 50 км/ч (кроме отдельных участков с лимитом 80 км/ч).

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