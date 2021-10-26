Президент Владимир Зеленский, в октябре 2019 года инициировавший программу "Большое строительство", подвел итоги первых двух лет реализации программы в Закарпатье. Соответствующее видео обнародовано на странице главы государства в Facebook. "Два года назад я анонсировал программу "Большая стройка". Новые дороги, больницы, школы, садики, стадионы, бассейны, ЦНАПы, культурные объекты и еще многое другое — результат, на котором мы не собираемся останавливаться. И для меня крайне важно , чтобы его чувствовал каждый регион — на западе и востоке, на юге, севере и в центре нашей прекрасной Украины", — отметил Владимир Зеленский. В частности, в Закарпатье за это время реконструировано и построено 46 лечебных учреждений, 13 школ и садов, 562 км дорог. Президент подчеркнул, что Закарпатская область граничит с четырьмя странами Евросоюза, здесь расположена самая высокая точка Украины и географический центр Европы. Поэтому развитие региона и его туристического потенциала по программе "Большая стройка" станет еще более активным. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в течение 2021 года по программе "Большая стройка" будет построено и отремонтировано 6,5 тыс. км дорог и 245 мостов.