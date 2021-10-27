В среду, 27 октября, в Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушали режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Так, вблизи Гранитного оккупанты совершили два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а в направлении Луганского – дважды вели огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Возле Новотошкивского боевики открывали огонь из стрелкового оружия. При этом в сторону Новолуганского русские наемники применили ручные противотанковые гранатометы. В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, а недалеко от Широкиного – из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, возле Гранитного оккупационные войска с помощью беспилотника совершили сброс неизвестных взрывных устройств. "В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", — говорится в сообщении. В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь на вражеские вооруженные провокации, подавив огневые точки противника.