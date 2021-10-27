Правительство Германии ожидает снижения цен на газ в ближайшее время. Исполняющий обязанности министра экономики ФРГ Петер Альтмайер считает, что признаки уже появились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Представляя правительственный прогноз экономического развития Германии, Альтмайер заявил, что цены на нефть сейчас вдвое выше, чем год назад: тогда они были на уровне 40 долларов за баррель, сейчас – 80 долларов. Но это – не исторический максимум, зафиксированный в ценах на газ. В первом квартале они составили примерно 20 евро за мегаватт-час, а сейчас превысили 90 евро. Однако в скором времени период запредельно высоких цен на газ, по прогнозу Петера Альтмайера, закончится: "я считаю, есть хорошие шансы на то, что гонка цен в энергетическом секторе постепенно сойдет на нет". Альтмайер считает, что стремительное удорожание энергоносителей, вызванное завышенными ожиданиями участников рынка, приведет к наращиванию их добычи, росту предложения и соответственно снижению цен. Это не зависит от того, будет ли введен в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2". Альтмайер заявил, что "у "Газпрома" уже сегодня есть возможность поставлять очень много газа в Европу по газопроводу "Ямал", через украинский транзит и по "Северному потоку – 1", мощности которых не исчерпаны". При этом и. о. министра подчеркнул, что сокращение поставок газа в Европу вызвано не нарушением Россией ее договорных обязательств, а тем фактом, что "многие торговцы газом проявляют нерешительность при заказах, выжидая снижения цен на него". Такую реакцию рынка в Минэкономики считают абсолютно нормальной и никакой угрозы энергетической безопасности страны не видят. "Этой зимой снабжение газом будет обеспечено, учитывая, что хранилища газа уже прилично заполнены", — заявил Альтмайер. Ситуация сейчас, по его оценке, лучше, чем в 2015 году, когда "не только всем было уютно тепло, но еще и Украину снабдили реверсными поставками". Напомним, министры энергетики Евросоюза не смогли договориться о совместных действиях по борьбе с ростом цен на электроэнергию и газ. Никаких новых инструментов не было одобрено, заявила комиссар ЕС Кадри Симсон после встречи 26 октября. Ранее Испания призвала страны ЕС совместно покупать природный газ. Франция, Греция и Чешская Республика, Испания также желает серьезной реформы энергетического рынка ЕС, включая лучшее разделение цен на электроэнергию и газ.