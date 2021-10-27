Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении 60 млн евро помощи Молдове. Эти средства должны пойти на преодоление газового кризиса, который сложился из-за задержек с продлением контракта с "Газпромом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии после встречи с молдавским премьером Наталией Гаврилицей. "Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдовы. В этом контексте Еврокомиссия выделит 60 млн. евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом", — написала Урсула фон дер Ляен в Twitter. Напомним, в понедельник Молдова впервые в истории страны приобрела газ не у России. После этого Молдова заключила контракт на поставку газа с еще одним не российским поставщиком. Кроме того, Украина решила дать Молдове газ взаймы, чтобы помочь с преодолением кризиса.