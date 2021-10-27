Число областей, которые входят в «красную» зону карантина существенно увеличится. С 30 октября список пополнят еще 7 областей.

Об этом сообщает министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

По его словам, речь идет о: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Хмельницкой, Черниговской и Львовской областях.

Напомним, в «красной» зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров. Запрещены массовые мероприятия. Можно работать продуктовым магазинам, АЗС, почте, банкам, аптекам, ветклиникам.

Можно избежать ограничений при условии 100% вакцинации (негативного ПЦР-теста/теста на антиген).

Кроме того, с 21 октября в Украине действуют новые правила межобластных перевозок. На поезд, самолет или автобус можно только с COVID-сертификатом. Подходит также отрицательный ПЦР-тест, тест на антиген.

С 23 сентября по 25 октября в Украине составили 4 888 административных протоколов за нарушение правил карантина и вынесли 40 581 постановление за пребывание в общественных местах без защитных масок.

Ранее в Минздраве поясняли, что локдаун в Украине могут ввести при условии если все области перейдут в «красную» зону.