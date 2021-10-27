Использование фейковой «Дії» с фальшивыми COVID-сертификатами приравнивается к подделке документов и может наказываться тюремным заключением на срок до 3 лет. Кроме того, приложение опасно с точки зрения утечки личных данных.

Об этом Обозревателю сообщил руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.

По его словам, новое приложение не имеет никакого отношения к настоящей Дії, в нем нет документов граждан, оно не имеет доступа к реестрам. В нем просто имитировали дизайн Дії.

Он также добавил, что с помощью фейковой Дії мошенники могут завладеть важной конфиденциальной информацией, в частности, о личных счетах.

Блокировка ресурсов мошенников невозможна, поскольку они находятся не на украинских серверах. «Это приложение не устанавливается из маркетов – они просто направляют через мессенджеры APK-файл этого приложения», – пояснил Баник.

При этом он добавил, что в скором времени будет заблокирован Telegram-канал, который распространяет фейковую Дію.Отметим, официальную Дію можно скачать из Google Play или App Store. Если биометрических документов нет, есть только паспорт-книжечка или вид на временное проживание, можно зайти на портал Дія и там создать pdf-файл сертификата с таким же QR-кодом, который везде работает.

Как сообщалось ранее, врачи одесского областного центра социально-значимых болезней и медики скорой помощи с 19:00 26 октября до 4 утра 27 октября перевозили пациентов с COVID-19 из одного корпуса в стационар этого же медучреждения, но на Ядова. Причина: нет кислорода.

В Украине 25 октября от COVID-19 скончалось рекордное число пациентов — 734 человека.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США внес Украину в список стран с «самым высоким уровнем COVID-опасности».