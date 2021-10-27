ООО "Стандарт Ойл-2000", эксклюзивный производитель бензинов для сети АЗС "БРСМ Нефть", в первом полугодии 2021 года выпустил 67,5 тыс. тонн смесевых нефтепродуктов, использовав 14,6 тыс. тонн различных топливных компонентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные акцизных деклараций, изданных "Стандарт Ойл-2000". Согласно официальным данным, базовым компонентом для бензина А-95 и альтернативного топлива выступает бензин А-92. Рецептура изменялась от месяца до месяца, в том числе содержание А-92 в марке А-95 варьировалось от 82% до 92%, в топливе – 52-55%. Также в различных пропорциях добавлялись метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), изопентановая фракция, риформат (продукт нефтепереработки с высоким содержанием ароматических углеводородов), этанол и неизвестные безакцизные компоненты. Согласно документам, в первом полугодии 2021 года "Стандарт Ойл 2000" заплатил с 1000 л произведенного бензина А-95 в среднем 104 грн акцизного сбора (базовая ставка составляет 213 евро/л, или 7 180 грн/тонн), с тонны альтернатив грн (базовая ставка 162 евро/л, или 5448 грн/тонн). Таким образом, уплата акциза данным производителем по бензину А-95 составила 2% от базовой ставки, по альтернативному топливу – 9%. В Консалтинговой группе "А-95" обращают внимание, что сеть "БРСМ" является единственной среди крупных сетей, торгующей топливом, производимым в условиях нефтебаза и мини-НПЗ. "Если самостоятельно производить бензин из компонентов так выгодно, почему больше никто этого не делает? На рынке достаточно финансово более мощных и технологически продвинутых компаний с нефтебазами и мощными лабораторными комплексами, которые могли бы легко сделать то же самое, но они предпочитают закупать заводское топливо ", – говорит аналитик Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн. В этой связи он подвергает сомнению соответствие данных акцизных деклараций реальной рецептуре бензинов, реализуемых в сети "БРСМ", а также техническую возможность "Стандарт Ойл 2000" обеспечить контроль качества выпуска топлива в условиях постоянно переменных рецептур. "Спецоператоры группы "БРСМ" — "Катма Груп" и "Стандарт Ойл" — открыто закупают на рынке нефть, газовый конденсат, импортируют октаноповышающие растворители, в Гадяче "Стандарт Ойл 2000" арендует мини-НПЗ этой массы безакцизных компонентов. и налоговых документах. Или они просто прячутся под подакцизными?" – добавляет эксперт, отмечая, что ни один из государственных органов не осуществляет контроль за данным производством. Ранее сообщалось, что проведенные Институтом потребительских экспертиз исследования качества топлива весной 2021 показали отклонения от нормативов бензинов А-92, А-95 и дизтоплива. В бензинах, в частности, был обнаружен октаноповышающий компонент ММА, запрещенный для использования в Украине, Европе и США.