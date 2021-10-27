Курс доллара на межбанке в продаже 27 октября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,37 гривен за доллар, курс в покупке до 26,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 8 копеек до 30,62 гривны за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдиллинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3500 – 26,3700 грн/доллар, евро 30,6055 – 30,6287 грн/евро, российский рубль 0,3748-0,3755 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 26 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,4250 – 26,4450 грн/доллар, евро 30,6840 – 30,7079 грн/евро, российский рубль 0,3797 – 0,3804 грн/рубль. Курс НБУ Курс доллара упал после трехдневного роста. Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2021 установил официальный курс на уровне 26,37 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.