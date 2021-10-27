Подъезд 16-летнего мажора, который устроил смертельное ДТП в Харькове, расписали пожеланиями смерти виновнику аварии.

Отметим, в социальных сетях опубликовали протокол составленный на парня с адресом прописки. После этого указанный там подъезд расписали угрозами. Местные жители говорят, что ничего о Николае не слышали, возможно, на самом деле он проживает по другому адресу.

По данным полиции, автомобиль Infinity, который спровоцировал аварию, летел со скоростью более 100 километров в час. Официально сообщалось, что на месте аварии погиб водитель второй машины Chevrolet. Местный паблик «ХХ» сообщил, что погиб и второй участник аварии — пассажир Infinity.

На странице подростка в Instagram были опубликованы множество видео с ночными поездками. Автор канала нарушал правила дорожного движения. Также есть видео, как парень материт полицейского.

Обозреватель пишет, отец 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове работает продавцом мяса на на Благовещенском (Центральном) рынке. А мама проживает в Австралии и материально обеспечивает сына. Родители в разводе.

Также сообщается, что отец якобы злоупотребляет спиртным и часто уходит в запой. Мужчина 14 лет занимается оптовой торговлей мясом и мясными изделиями. В 2018 году числился потерпевшим в разбойном грабеже. Нарушений ПДД за ним не числится. Однако у него есть долги КП «Харьковводоканалом» и харьковскими теплосетями. В октябре 2017 года он развелся с женой.

Как сообщалось ранее, четверо подростков погибли в аварии, которая произошла в Бериславском районе Херсонской области — внедорожник Volkswagen Touareg на большой скорости вылетел с дороги и врезался в дерево. За рулем машины был 15-летний школьник, который ездил без прав и об этом знали все взрослые.

Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло на 313 километре автодороги Киев-Одесса. Сейчас на трассе ограничено движение транспорта.

На трассе в Польше перевернулся микроавтобус с мигрантами. Водителем оказался гражданин Украины, который попытался с места происшествия сбежать.

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