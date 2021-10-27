Появились подробности смертельной аварии, которая произошла в Харькове на перекрестке улиц Гагарина и Одесской. СМИ пишут, за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Машину ему на днях купили родители. Парень из богатой семьи. Напомним, в аварии погиб один человек, трое в реанимации.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, авария произошла 26 октября около 20:40. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.

В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель Infiniti задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Как сообщалось ранее, четверо подростков погибли в аварии, которая произошла в Бериславском районе Херсонской области — внедорожник Volkswagen Touareg на большой скорости вылетел с дороги и врезался в дерево. За рулем машины был 15-летний школьник, который ездил без прав и об этом знали все взрослые.

Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло на 313 километре автодороги Киев-Одесса. Сейчас на трассе ограничено движение транспорта.

На трассе в Польше перевернулся микроавтобус с мигрантами. Водителем оказался гражданин Украины, который попытался с места происшествия сбежать.

Три человека погибли в результате крупной аварии, которая произошла в Харьковской области. Еще трое людей пострадали.