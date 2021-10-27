27 октября в 04:44 в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Источник землетрясения находился на территории города Виноградов на глубине 7 км. По соответствующей классификации, он относится к еле ощутимым.

По расчетам, колебания ощущаются только отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Как отмечают в Центре, последние землетрясения в этом регионе фиксировали 23 января и 25 июля прошлого года магнитудами 3 и 1,9 соответственно.

17 октября в Польше произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,2 баллов по шкале Рихтера.

В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате пришлось приостановить метро в Токио и движение скоростных поездов «Синкансэн».

Утром 23 сентября в Украине произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.