В районе городка Хиршванг-ан-дер-Ракс Австрии возник один из самых больших лесных пожаров, который когда-либо регистрировали в Альпах. К ликвидации огня привлечены триста пожарных и восемь вертолетов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews. Площадь огня за три дня увеличилась с 5 гектаров до 115. По словам главы пожарной охраны Нижней Австрии Дитмара Фарафелльнера, в настоящее время к операции привлечены триста пожарных и восемь вертолетов. "Воздушное пространство буквально заполнено техникой для борьбы с огнем. Местность практически непроходима. Продвигаться по земле очень сложно", — добавил Фарафелльнер. Если ветер сменит направление в сторону горного массива Австрии Ракс – это очень сильно усложнит борьбу с пожаром.