Всемирная антидопинговая организация (WADA) предъявила серьезные обвинения в адрес Национального антидопингового центра (НАДЦ) Украины. Результаты расследования под названием "Операция Геркулес" свидетельствуют о том, что, начиная с 2012 года, украинских спортсменов заранее сообщали о сборе допинг-проб, что является нарушением международных стандартов тестирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт WADA. Сообщается, что "Операция Геркулеса" была запущена еще в 2019 году. По словам главы департамента расследования WADA Гюнтера Янгера, есть доказательство того, что НАДЦ Украины заранее обзванивал спортсменов и их тренеров, сообщая конкретную дату сдачи анализов в центре тестирования. "Согласно данным расследования, НАДЦ использовал эту практику перед крупными международными соревнованиями. Были случаи, когда вся национальная сборная по конкретному виду спорта присутствовала в антидопинговом центре в ожидании тестирования", — отметил Янгер. Кроме того, стало известно, что в 2021 году НАДЦ предоставил не менее шести проб, якобы взятых в соревновательный период, но на самом деле они были сделаны во внесоревновательный. Янгер отмечает, что это было для того, чтобы помочь спортсменам выполнить норматив по количеству внесоревных тестов перед Олимпиадой в Токио. "Образцы были неправильно представлены… с целью соответствия минимальному количеству внесоревновательных тестов, требовавшихся от спортсмена до посещения Олимпийских игр 2020 года в Токио. Неспособность правильно зарегистрировать пробу как соревновательную, так и внесоревновательную имеет последствия. Они влияют на анализ, проведенный лабораторией, поскольку некоторые вещества и методы запрещены только во время соревнований. Таким образом, положительный тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил", — добавил Янгер. Напомним, сегодня стало известно, что из-за этого скандала руководство Национального антидопингового центра Украины ушло в отставку.