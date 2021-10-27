В аварии, которая произошла в Харькове на пересечении проспекта Гагарина и улицы Одесской, погиб отец двоих детей. Без дедушки остались трое внучек.

Его дочь Анастасия Носова опубликовала в Instagram пост с просьбой о помощи. Женщина просит отозваться свидетелей ДТП.

«Очевидцы, свидетели, ребята, которые догоняли и задерживали виновника, объявитесь!» — написала Носова.

Она также добавила, что погибший «папа двоих детей, дедушка трех внучек». Она посоветовала украинцам чаще обнимать родителей, потому что может быть поздно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiya? (@anastasiyanosova_8128)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiya? (@anastasiyanosova_8128)

Ранее в СМИ была информация, что отец 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, работает продавцом мяса на на Благовещенском (Центральном) рынке. А мама проживает в Австралии и материально обеспечивает сына. Родители в разводе.

Как сообщалось ранее, четверо подростков погибли в аварии, которая произошла в Бериславском районе Херсонской области — внедорожник Volkswagen Touareg на большой скорости вылетел с дороги и врезался в дерево. За рулем машины был 15-летний школьник, который ездил без прав и об этом знали все взрослые.