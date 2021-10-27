Находящийся в грузинской тюрьме Михаил Саакашвили резко отреагировал на депортацию журналистов Дмитрия Гордона, Олеси Бацман, а также руководителя Офиса простых решений и результатов Марии Барабаш из Грузии обратно в Украину. Об этом 27 октября Саакашвили написал в своем Facebook. Бывший президент Грузии отметил, что сегодня украинских представителей СМИ и чиновника не пустили в страну в аэропорту Тбилиси и завернули вспять без объяснения причин. Да, прилетевшие будут депортированы. Саакашвили увидел в таком решении грузинской стороны грубое нарушение прав человека и принципов демократии, а также доказательство заангажированности дела против него. "Никаких объективных причин для такого шага у властей Грузии не было. Это очередное грубое нарушение принципов демократии, прав человека и свидетельство того, что дело против Саакашвили не имеет ничего общего с правосудием", — говорится в публикации. Также Саакашвили выложил в сети пост Марии Барабаш по видео, на котором Гордон в аэропорту рассказывает о не допуске в Грузию и объявления о том, что въезд для них запрещен. Журналист отметил, что прилетел сюда для участия в работе Академии Дмитрия Гордона, и планировал посетить в тюрьме в Руставе Саакашвили, который находится 27 суток за решеткой. Гордон добавил, что депортацию он связывает "со своей публичной позицией о защите Михаила Саакашвили", а решение грузинской стороны назвал "совершенно бессмысленным".

Видео: Дмитрий Гордон не пустили в Грузию и депортируют в Украину Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова посетила Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме, узнала о состоянии его здоровья и его планах по голодовке и переводу в больницу. Также сообщалось, что заключенному в Грузии Саакашвили уже оказывал помощь реаниматологу.