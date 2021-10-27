Украина впервые применила TB-2 Bayraktar — ударный дрон понадобился для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреляла деревню Гранитное.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Оккупанты не реагировали», — говорится в сообщении Штаба.

Для того, чтобы остановить огонь по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами был применен ударный дрон TB-2 Bayraktar. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились.