Коммунальное предприятие "Днепропроводоканал" за последние два дня отключило от водоснабжения и канализации первые семь объектов в прибрежной зоне города. Среди них два ресторана "1000 и одна ночь", "Август", "Акварель", "Мимино", клуб "Рио", а также частное предприятие "Окунь", расположенные на набережной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании. "По результатам проверок, согласно поручению сессии городского совета, упомянутые объекты отключили из-за отсутствия/окончания срока действия договоров на водоснабжение и водоотвод или невыполнение технических условий", — отмечает директор КП "Днепропроводоканал" Андрей Довгань. Напомним, на сессии городского совета 20 октября было поручено проверить зеленые зоны, в том числе прибрежные объекты относительно законности получения технических условий и подключения заведений к воде и канализации.