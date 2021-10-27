В Киеве на Южном железнодорожном вокзале водитель автобуса Skybus, курсирующего в аэропорт "Борисполь", попал в скандал. Сообщается, что мужчина обматерил ветерана российско-украинской войны. Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный". На видео видно, что шофер вел себя с пассажиром невежливо и даже пытался выгнать из автобуса без каких-либо оснований. В частности, конфликт возник, когда водитель потребовал от мужчины передать ему в руки удостоверение участника боевых действий. Мужчина ответил, что уже показал документ на камеру при входе в автобус. Однако дерзкий водитель начал говорить, что у него и владельца действуют свои "законы". Поэтому он должен лично показать на камеру удостоверение. Ветеран ответил, что не обязан давать незнакомцам свои документы. Поэтому водитель впоследствии потребовал, чтобы пассажир вышел из транспорта. Затем водитель уже начал обращаться к ветерану на "ты" и когда мужчина сделал ему замечание на этот счет, он возмутился. А в конце водитель уже начал ругаться на пассажира: "Ты п***рас". В комментариях пользователи отреагировали на событие. Водителя на передовую!; Я тоже не показал бы. А за оскорбление в суд на него подать; Нет права брать чужие документы на рассмотрение; Надеюсь, водитель уже извинился; Скоро он извинится за свои слова. Ранее мы сообщали, что в Киеве горожан возмутило поведение водителя автобуса, который во время движения смотрел видео и громко слушал музыку. Также мы писали, что под Киевом у маршрутки с полным салоном пассажиров отказали тормоза.