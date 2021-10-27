В Кремле отреагировали на применение на Донбассе ударного дрона TB-2 Bayraktar.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил, что поставки турецкого оружия для его использования вооруженными силами Украины могут привести к дестабилизации ситуации на Донбассе:

«У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», – цитирует спикера Коммерсант.

Напомним, представители незаконных военных формирований Российской Федерации дважды обстреляли жилые дома в Гранитном. Повреждения получили 6 жилых домов. Пострадавших посреди гражданского населения нет. При этом двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. Для прекращения артиллерийского огня боевиков у Гранитного украинские военные впервые применили турецкие БПЛА Bayraktar.