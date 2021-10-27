Врачи одесского областного центра социально-значимых болезней и медики скорой помощи с 19:00 26 октября до 4 утра 27 октября перевозили пациентов с COVID-19 из одного корпуса в стационар этого же медучреждения, но на Ядова. Причина: нет кислорода.

Как сообщила в ходе брифинга главврач областного центра Светлана Есипенко, перевезены 43 пациента, все в тяжелом состоянии, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Отметим, в корпусе на Ядова за три часа подготовили отделение, которое ранее еще не вводили в эксплуатацию, поэтому у врачей были опасения, выдержит ли нагрузку электросеть. Чтобы избежать трагедий, ДТЭК «Одесские электросети» привезли в больницу мощный генератор.

«Думская» поясняет, почему в городе может начаться «кислородное голодание». Дело в том, что для пациентов, которые инфицированы штаммом «Дельта» и находятся в реанимационных палатах, необходим высокопоточный кислород — до 50 литров в минуту (они должны дышать практически чистым кислородом). Газ нужно подавать непрерывно, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Потребность одного такого пациента составляет примерно 70 тысяч литров, или примерно 100 килограммов кислорода в день.

Одесская городская инфекционная больница оборудована криоцилиндрами (резервуары для жидкого кислорода), суммарной емкостью семь кубометров. Этого должно хватать на день работы, поэтому при полной загрузке больницы газ нужно привозить специальными автоцистернами и пополнять каждые сутки. Кислородные станции, которые вырабатывают кислород из атмосферы и могут обеспечить полную независимость больницы, пока только обещают.

Вчера в больницу привезли всего 3,5 (три с половиной) тонны кислорода. Если подавать его только в реанимации, а всех остальных больных обеспечивать концентраторами, такого количества хватит только для половины реанимационных коек.

В Одессе есть местный производитель — линия на Одесском припортовом заводе, которая год получила лицензию на производство газа для больниц. Однако производительность этой линии невелика, не более восьми тонн в сутки. То есть ОПЗ может покрыть потребности всего одной крупной одесской больницы.

У Припортового нет возможности доставлять кислород в больницы непосредственно (отсутствует лицензия и необходимая техника). Поэтому предприятие продает газ посреднику-перевозчику, киевской фирме «Криогенсервис». Еще в июле она скупила весь еще не произведенный кислород ОПЗ по цене 5350 гривен за тонну. Одесским больницам компания поставляет его в три раза дороже — за 15 с лишним тысяч грн.

Остальную потребность Одессы и многих других городов Украины обеспечивает АО «Линде Газ Украина» (Днепр). Недавно там начался плановый ремонт, о котором компания объявила заранее.

Другими словам, кислородный кризис не возник внезапно, у правительства и чиновников было время подготовиться.

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Накануне в Украине был зафиксирован абсолютный антирекорд по смертности от COVID-19 — за сутки скончались 734 пациента.

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