В России на территории Республики Хакасия родился мутант с двумя головами, напоминающими телячьи и телом, похожее на свиное. Фото разошлось по социальным сетям, и может показаться, что все это результат умелых рук графдизайнера, обладающего навыками работы с Photoshop. Но нет – официальные источники говорят, что такой случай действительно имел место. Подлинность фото подтвердили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. Такой случай произошел по данным Департамента ветеринарии Минсельхозпрода Хакасии, в селе Маткечик Бейского района в одном из частных дворов. Хозяйка говорит, что теленок с двумя головами был первенцем у молодой коровы. И родилось оно уже мертвым. Местные СМИ также пишут, что сама корова тоже скончалась спустя несколько дней после родов.

Фото: в России родился теленок-мутант (zapad24.ru) В ведомстве разъяснили, что причиной появления такого животного на свет являются – мутации – изменения генома. Факторами таких мутаций могут являться объекты внешней и внутренней среды. В том числе и созданы искусственно, то есть в экспериментальных условиях. "Также мутации могут возникать при близкородственном скрещивании", — добавили в Министерстве. Для справки: Республика Хакасия расположена в Южной Сибири в левобережной части бассейна Енисея недалеко от границы с Монголией. Ранее эксперты дали точный ответ на одно из убеждений, что гены первого полового партнера передаются ребенку, рожденному женщиной от другого мужчины.