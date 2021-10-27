Министерство социальных дел Швеции объявило, что в стране будут предлагать третью прививку людям 65 лет и старше, а также медицинским работникам и персоналу домов престарелых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. Министр социальной защиты Швеции Елена Халленгрен заявила, что около 1,5 млн шведов среди указанных категорий граждан могут получить прививки. Третий укол будут производить через полгода после второй дозы. В перспективе третью дозу вакцины смогут получить все граждане Швеции старше 16 лет. При этом в соседней Дании третью прививку от коронавируса уже предложили пожилым людям старше 65 лет, сотрудникам домов престарелых и медикам, и с аналогичными рекомендациями для тех же категорий граждан выступают и власти Норвегии.