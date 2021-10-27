Посольство США в Украине отреагировало на блокирование Россией работы Трехсторонней контактной группы (ТКХ). В дипмиссии призвали Москву усилить режим "тишины" на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского посольства. "Россия продолжает блокировать прогресс в мерах безопасности в Трехсторонней контактной группе", — отметили в дипмиссии. Дипломаты предложили России продемонстрировать "свою заботу о людях", живущих на контролируемой ею территории, и еще раз принять меры по усилению режима прекращения огня. В посольстве подчеркнули, что Москве этот шаг ничего не будет стоить, но может спасти многие жизни. "Переговоры по политическим вопросам будут продолжаться еще какое-то время. Между тем должны солдаты с обеих сторон и мирные жители просто пытаются жить своей жизнью, продолжать убивать, калечить и лишаться свободы передвижения по своей собственной стране?" — резюмировали в дипмиссии.