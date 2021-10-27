На сегодняшний день розничная стоимость килограмма гречки составляет около 50 гривен. При этом, эксперты прогнозируют новое подорожание.

Как сообщает руководитель аграрного направления Украинской ассоциации бизнеса и торговли Яна Казьмина, за год закупочные цены на гречку выросли на 18%, пишут Факты.

«В апреле этого года правительство Российской Федерации запретило вывозить из страны гречку, крупу из гречки грубого помола и очищенное гречневое зерно вплоть до 31 августа 2021 года. Запрет был введен из-за того, что в России на тот момент не было необходимых запасов культуры на экспорт, поэтому до уборки нового урожая этой осенью ее оставили для своего внутреннего рынка. Когда закончил действовать этот запрет, ситуация с ценами осталась сложной, и эксперты прогнозируют подорожание гречки до конца года еще на 30%. Следует отметить и ограниченный импорт из Беларуси, который также влияет на повышение цены на гречку», — поясняет эксперт.

Она также добавила, что украинцы привыкли, что гречка дешева и покупать ее выгодно, но аграриям и фермерам стало невыгодно увеличивать площади по выращиванию гречихи, поскольку им интересно получать прибыль такую ​​же, как и от других культур. В результате фермеры стали сокращать площади выращивания гречихи, что повлияло на цены.

«Возникает вопрос, что сделано правительством для нормализации ситуации? На сегодняшний день Кабмином уже были поддержаны два постановления о господдержке сельхозпроизводителей и о возмещении фермерам потерь из-за повреждений посевов сельхозкультур в результате чрезвычайных ситуаций. Финансово предусматривается выделение 5 тыс. грн на гектар производителям гречихи с ограничением площади сельхозугодий не более 300 гектаров», — отметила Яна Казьмина.

Эксперты считают, что подорожание гречки в ближайшее время продолжится, несмотря на хороший урожай этой зерновой культуры.

«Ситуация на рынке гречки может усугубиться из-за действий спекулянтов, которые захотят придержать продажу товара, чтобы обеспечить рост цен, — рассказал независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. — Поэтому нас ожидает рост стоимости гречки на 15−20%».

Напомним, депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что не заметил роста цен на основные продукты в Украине. Народный избранник утверждает, что гречка сейчас стоит 12 гривен за килограмм, а говядина — 50-70 гривен.

Рекордно высокие цены на природный газ в мире привели к подорожанию ряда продовольственных продуктов в Украине. Несмотря на то, что бытовые потребители защищены от подорожания голубого топлива, кризис ударит по кошельку — подорожают товары и услуги.

Как сообщал ранее, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, стоимость хлеба до конца 2021 года может вырасти на 5-25%, и это, несмотря на то, что в Украине в текущем году собрали рекордный урожай пшеницы и ячменя. Причины: рост цен на сырье и муку, а также подорожание энергоносителей.

С ним соглашался и руководитель Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко. По его словам, за последний год цена природного газа выросла в семь раз, а электроэнергии — в два раза. Согласно расчетам ассоциации, при пиковых ценах доля энергоносителей в себестоимости хлеба увеличится от 5−7% до 15−20%.