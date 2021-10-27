В Украине зафиксировано 22 574 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 1532 ребенка и 399 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы – 5 925 человек, умерли — 692, выздоровели — 11 593.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и Киеве (1416).

Всего с начала пандемии в Украине:

заболело – 2 825 733 человека;

поправилось – 2 401 705 человек;

летальных исходов – 65 628.

В Украине 25 октября от COVID-19 скончалось рекордное число пациентов — 734 человека.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США внес Украину в список стран с «самым высоким уровнем COVID-опасности».

Накануне в Украине был зафиксирован абсолютный антирекорд по смертности от COVID-19 — за сутки скончались 734 пациента.

Кабинет министров утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые подлежат обязательной вакцинации против СOVID-19. Норма будет действовать с 8 ноября.

