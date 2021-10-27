В Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что после возвращения скифского золота Киев вернет себе и Крым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о «негативных последствиях», передает радиостанция «Маяк».

По его словам, заявление о возвращение Крыма «является в настоящее время ничем иным как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации».

«Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», — сказал Песков.

Напомним, накануне Апелляционный суд Амстердама своим решением передал Украине «скифское золото» из оккупированных крымских музеев. Решение еще можно оспорить в Верховном суде Нидерландов.

Песков прокомментировал и это. В Кремле заявили о необходимости «самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы» по отстаиванию российских интересов.

Как известно, в 2014 году Россия оккупировала Крым, в этот момент музейные экспонаты (из 4 музеев Крыма: Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник «Херсонес Таврический» и Бахчисарайский историко-культурный заповедник) находились на выставке в Амстердаме в музее Алларда Пирсона. В Киеве подчеркивали, что, согласно украинскому законодательству, все музейные экспонаты находятся в собственности государства, а музеи являются лишь временными распорядителями. С Киевом соглашались и в ЮНЕСКО — согласно конвенции от 1970 года, каждое суверенное государство имеет право вывозить или не вывозить, запрещать отчуждение и возвращать с выставок какие-либо культурные ценности, если они считаются незаконными.

В Харькове впервые показали уникальную скифскую диадему из золота, которой более 2,5 тысяч лет.