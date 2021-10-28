Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Нувель в последнее время в центре внимания. Девочка, ранее позиционировавшая себя как мальчика, наконец-то остановилась в своих гендерных поисках. Теперь она демонстрирует стильные и изысканные наряды, которые заимствует из маминого гардероба. Новый выход юной наследницы знаменитых актеров произвел фурор. Накануне прошла очередная премьера "Вечных" в Лондоне. 15-летняя девочка пришла туда в компании мамы, а также своих братьев и сестер. Она была одета в черно-белое платье Dior, в котором в 2019 году на публике появлялась Анджелина Джоли. Тогда актриса путешествовала с промо-туром ленты "Малефисента: Обладательница тьмы". Он или она? Эволюция стиля старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, мечтавшей стать мальчиком

Джоли и ее дочери любят носить те же платья (фото: Getty Images; instagram.com/disneymaleficent) Для Шайло платье укоротили и вшили, чтобы оно села по фигуре. Дополнили образ девушки черные балетки, висячие серьги и макияж из кирпичного оттенка тенями. Волосы ей снова заплели в косы и уложили в высокую укладку.

Захара и Шайло в платьях Джоли (фото: Getty Images) Интересно, что раньше Джоли уже экспериментировала с этим приёмом. На премьере "Вечных" в Лос-Анджелесе в ее перешитом платье появилась 16-летняя приемная дочь Захара. А Шайло была в слегка переделанном сарафане своей матери. Ранее Анджелина Джоли показала два роскошных образа на выход, которые подойдут всем.