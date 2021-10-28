За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС. Вблизи Гранитного кафира дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Возле Новотошкивского противник открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского и Водяного на Приазовье наемники применили ручные противотанковые гранатометы. В районе Лебединского и Зайцева обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел минометов калибра 120 мм. Возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения. Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. По состоянию на 7 часов утра, 28 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.