Елизавета Дусик заявила об угрозах в свой адрес. Девушка, напомним, сейчас является единственным свидетелем в деле о смертельном ДТП в Харькове, которое произошло на улице Одесской, — Елизавета уже пришла в сознание, в отличие от пострадавших – Валерия Карякина и Михаила Баранова.

Сейчас местные активисты охраняют ее, как одного из трех пассажиров Infiniti, водитель которой — 16-летний Николай Харьковский — устроил смертельное ДТП.

По словам несовершеннолетней, ей начали приходить «угрозы физической расправы за ее показания». От кого именно – не уточняется. Известно, что охрану девушке обеспечили активисты «Hunters» и «Нацкорпуса».

Одновременно с этим отец виновника аварии также заявил, что ему предлагают за деньги решить всю ситуацию. Михаил Харьковский, общаясь с журналистами, заявил, что некий Сергей предлагал отправить ему $60 тыс. на биткоин-кошелек, и в деле «все решат».

Мужчина также утверждает, что готов оказать помощь пострадавшим – по мере своих возможностей. На вопрос, почему до сих пор он не вышел на контакт из родными пострадавших, он сказал, что у него на это не хватает времени в связи с расследованием дела о ДТП.

Интересно, что в начале заседания Михаил Харьковский посмотрел на сына и дал ему знак, приложив палец к губам (знак молчания). Накануне заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж рассказал, что виновник ДТП отказывается сотрудничать со следствием.

https://www.youtube.com/watch?v=RRBQzcX2wmo&t=1s