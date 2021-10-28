Бывший украинский прокурор возглавил прокуратуру Севастополя в оккупированном Крыму. Его подозревают в госизмене. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора. По данным следствия, начальник отдела прокуратуры Севастополя в марте 2014 года согласился на предложение занять должность исполняющего обязанности прокурора Севастополя. "Таким образом, являясь сотрудником органов прокуратуры Украины с 2001 года, он помогал в проведении взрывной деятельности против Украины представителям спецслужб, правоохранительных и других органов государственной власти Российской Федерации, а также в незаконном образовании и функционировании в г.Севастополе системы органов государственной власти Российской Федерации ", – говорится в сообщении. 2 мая 2014 года он был назначен руководителем незаконной российской "прокуратуры города Севастополя", где он продолжил руководить органом до октября 2018 года.

Фото: прокурор, которому объявили подозрение (gp.gov.ua)