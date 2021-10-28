"Газпром" пытался оказать политическое давление на Молдову в газовом вопросе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после переговоров с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей в Брюсселе заявил о мерах поддержки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости. "Газ — это продаваемый и покупаемый товар, он не должен быть геополитическим оружием", — сказал Боррель. Он напомнил, что ЕС готов помочь Молдове выйти из этого кризиса. "Первый пример этой поддержки – выделение 60 млн евро в качестве бюджетной поддержки, которые должны помочь властям Молдовы создать механизм поддержки наиболее незащищенных слоев, домохозяйств, столкнувшихся с этим кризисом в зимний период", – добавил Боррель. Напомним, российский "Газпром" предложил Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС. В Кремле предложили отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ для страны. Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз столкнулся с чрезвычайной ситуацией резкого роста цен на газ и электроэнергию. По его словам, это геополитическая проблема, которая требует скоординированного ответа ЕС.