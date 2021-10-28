Депутаты Закарпатского областного совета досрочно сняли с должности главу облсовета Алексея Петрова. Сегодня они выразили ему недоверие. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местное издание mukachevo.net. Сообщается, что Петров пытался перенести очередную сессию облсовета на другую дату, но депутаты были против и назначили временного председателя. После того как были сняты несколько вопросов с повестки дня, начался процесс досрочного прекращения полномочий Петрова. По результатам тайного голосования его сняли с должности. Напомним, Петров — офицер СБУ, летом прошлого года президент Владимир Зеленский назначил его главой Закарпатской ОГА для борьбы с контрабандой. Но уже через полгода губернатором был назначен Анатолий Полосков.