Торт Медовник уже давно занял место в топ любимых десертов украинцев. Незамысловатый торт с добавлением в тесто меда и сметанным кремом требует немного времени на выпечку лепешек и терпения, чтобы дать ему постоять нетронутым для пропитки. Итак – приступаем! Как обрадовать себя, родных и друзей вкусным тортом, рассказал Виталий Гуралевич, пишет Їzhakultura. Ингредиенты: Для крема: сметана – 520 г, сахар – 170 г, сливки 30 % – 210 г, ванильный сахар – 5 г. Для лепешек: мед – 160 г, сахар – 100 г, масло сливочное – 250 г, Мука пшеничная просеянная – 650 г, сода пищевая – 12 г, уксус 9 % – 15 г, яйца куриные – 2 шт. Так будет выглядеть наш готовый "Медовщик":

Фото: yizhakultura.com Приготовление десерта Для приготовления крема взбить сметану миксером с сахаром и ванильным сахаром. Сливки взбить по отдельности и соединить со сметаной с помощью лопатки. Для приготовления лепешек положить в миску мед, сахар и масло и поставить на водяную баню. Довести до температуры 90 градусов, добавить соду, погашенную уксусом. Перемешать, постепенно добавить муку и заварить ее. В конце, когда масса остынет, добавить яйца, замесить однородное тесто. Завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 3 часа. Затем раскатайте тесто, придав ему форму диаметром 26 см и толщиной 1 мм. Положить тесто на пергамент и сделать вилкой проколы по тесту, чтобы оно не поднималось во время выпечки. С помощью пергамента переложить тесто на противень, застеленный силиконовым ковриком. Выпекать при температуре 200 градусов в течение 3 минут без конвекции. После выпечки лепешки обрезать по кругу до необходимого диаметра согласно тортовнице – 24 см. Тортовщицу разложить, дно застелить пергаментом. Сложить лепешки и перемазать их кремом. В торте должно быть от 7 до 9 или до 12 лепешек. Обрезки лепешек измельчить скалкой и оставить для посыпания торта. Торт поставить в холодильник на 1 сутки, чтобы пропитался кремом. Готовый торт присыпать сверху крошками лепешек. После этого достать из тортовщицы, посыпать крошками лепешек бока торта. От себя добавим, что медовик, приготовленный на основе заварного теста, получается невероятно нежным и вкусным. Остальные рецепты не дают такого эффекта легкости и таяния во рту. А для пикантности в тесто можно добавить… 50 г коньяка. Ранее Евгений Клопотенко также рассказал, как просто приготовить слоеное тесто – дрожжевое и бездрожжевое.